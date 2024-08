Detentos de MS atuam na confecção de roupas

Duas oficinas de costura em escala industrial foram instaladas dentro do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Nova Andradina para ocupação da mão de obra carcerária. O trabalho faz parte de um convênio entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e empresas da região que enxergaram no sistema prisional uma oportunidade de expandir seus negócios, ao mesmo tempo em que contribuem para a ressocialização, impactando diretamente em benefícios para toda a sociedade.

Focada na produção de uniformes profissionais para todo o país, a empresa Via Uniformes LTDA descobriu a possibilidade e as vantagens de ocupar o trabalho dos internos durante o Encontro Regional de Incentivo à Contratação da Mão de Obra Carcerária, promovido pela Agepen, em Nova Andradina, em fevereiro deste ano.

Segundo a representante da empresa, Camila da Silva Felipe, os trabalhos iniciaram no local há dois meses e foi uma opção para não ter mais que terceirizar parte da produção e atender à demanda de encomendas, que aumentou muito. No momento, 12 internos atuam na confecção, com média diária de produção de 144 uniformes completos.

A Via Uniformes também está implantando uma oficina de costura também no Estabelecimento Penal de Bataguassu, com a previsão de ocupação de 20 internos. “Nós precisamos de serviço de qualidade e nessa parceria com a Agepen nós encontramos, além de ser um projeto de inclusão para causar um impacto social positivo”, comentou Camila.

No ramo de confecção de moda fitness, a empresa D’LaRouse, com marca própria sendo comercializada em plataformas digitais, iniciou em maio uma linha de produção no Estabelecimento Penal de Nova Andradina. A proprietária Daniele Rouse de Oliveira afirma que a implantação da oficina no presídio foi uma oportunidade de expandir os negócios. "Está desenvolvendo a nossa produção de forma inacreditável, pois a qualidade do trabalho deles é muito boa", agradeceu.