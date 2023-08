Detran entrega das primeiras habilitações do programa CNH MS Social em Dourados

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) entregou as primeiras habilitações do programa CNH MS Social em Dourados. Os processos foram abertos no início de junho para 359 candidatos aprovados no primeiro edital do programa.

O gerente regional do Detran de Dourados, Aparecido Dias Duarte comemora a entrega das CNHs, ocorrida na quinta-feira (2), e avalia a importância do programa para a região.

“Essa iniciativa do Governo do Estado e do Detran é fantástica. Ficamos felizes em fazer parte disso e proporcionar a primeira habilitação para pessoas que precisam. Estamos garantindo oportunidades para população”, afirma Aparecido Duarte.

Até o mês de julho, o Programa CNH MS Social realizou 2900 exames psicológicos, 2030 exames médicos, 1880 exames teóricos e 573 exames práticos.

“Estamos abrindo frentes de trabalho em diversas regiões do estado, Dourados é uma delas. A expectativa é até o fim de agosto finalizarmos a convocação de todos os candidatos aprovados para iniciar o processo”, explica a coordenadora do Programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira.

Mudança de vida

Algumas vezes, a Carteira Nacional de Habilitação é requisito para vagas de emprego, abrindo ou fechando as portas. Como é o caso da Bombeiro Civil Heveliyn Rosana dos Santos Pereira, de 21 anos, que teve uma oportunidade de emprego perdida por não ter CNH.

“Estava com uma proposta ótima de emprego, super tranquilo e que precisava de CNH categoria A. Eu não tinha, então perdi a vaga. Graças a Deus e a CNH Social não terei mais esse problema”, contou a jovem ao receber sua CNH.

Mesmo sendo um programa social, o processo da CNH MS Social segue os mesmos procedimentos de quem paga para obter a CNH, com exames, psicológico e de aptidão física e mental (médico), curso teórico técnico e prova teórica, aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

Para Adriana Maria de Freitas, de 23 anos, que também recebeu a CNH nesta quarta-feira, o processo foi simples. “Eu tive um pouco de dificuldade na aula prática, porque nunca tinha pegado uma moto, mas depois da sexta aula já estava boa. Ainda bem que passei de primeira nas provas”, conta animada.

Adriana ainda não sabe quando vai comprar sua moto, mas comemora a CNH. Já a Heveliyn pretende financiar sua moto daqui a 3 meses. “Achei o processo bem rápido, ótimos profissionais. Aprendi bem rápido. Eu só tenho a agradecer por conseguir minha habilitação e consegui graças ao CNH Social”, finaliza Heveliyn.