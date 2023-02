Do Ceará para o Pantanal, Maria Eurenice é um presente para Aquidauana

Dona Maria Eurenice é um presente para Aquidauana / Arquivo Pessoal

Oitenta anos com muito amor, garra e trabalho somaram os motivos para Maria Eurenice de Souza celebrar o aniversário, no sábado, dia 11 de fevereiro. A festa reuniu cerca de 150 convidados no buffet Village, em Aquidauana (MS), cidade que a acolheu 50 anos atrás. No encontro, amigos e familiares assistiram à apresentação da banda Rangel e Gabriel Castilho, tendo momentos de emoção e animação garantidos.

Aquidauana foi a cidade em que Maria Eurenice viveu por mais tempo. Essa nordestina nasceu em Umari (CE) em 8 de fevereiro. Ainda no Ceará, morou em Juazeiro do Norte e, em 1969, veio com um filho, Carlos Guto, e o marido para o Mato Grosso do Sul. Primeiro passou pela cidade de Três Lagoas, onde nasceu a segunda filha, Célia. Em 1973, chegou em Aquidauana, onde deu à luz mais um filho, Cícero, e daqui não saiu mais.

Ainda jovem, se separou do marido (que vendia joias), criou e educou os filhos com o que recebia como costureira. E as roupas que fazia fizeram sucesso. Costurava para as mulheres de clubes como Lions e Rotary. Também foi costureira do hospital da cidade, além de fazer alta costura, como vestidos de noivas. Em 1988, uma de suas criações, vestiu a Miss Mato Grosso do Sul.

Trabalhou muito e com esforço criou os filhos. Carlos Guto é profissional de saúde e mora em Campo Grande (MS). Célia Maria é lojista em Jardim. Já Cícero, o caçula, mora em São Paulo, onde tem uma empresa de cenografia e lidera uma equipe com mais de 150 pessoas. São oito netos (um já faleceu) e três bisnetos. Todos orgulhosos da Dona Maria, que saiu de Juazeiro do Norte para adotar Aquidauana, e nunca esqueceu das raízes e de tudo que essa terra pantaneira trouxe para a vida dela e dos filhos.