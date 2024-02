Doação de sangue pode salvar até quatro vidas

hemosul doador de sangue

Ato solidário, a doação de sangue é um gesto simples e altruísta que pode salvar até quatro vidas em poucos minutos. A ação, que exige reabastecimento constante para suprir as demandas, recolhe 450ml de sangue por doador e representa uma fração de esperança para aquele que recebe.

Com o curto período de duração do concentrado de hemácia (42 dias) e de plaquetas (5 dias), o gesto exige atitude pró-ativa por parte do doador. Sinônimo de cidadania, a doação de sangue regular é indispensável para evitar qualquer escassez de estoque.

De acordo com a gerente de Relações Públicas da Rede Hemosul MS, Mayra Franceschi, os doadores em potencial costumam sensibilizar-se com a causa quando reconhecem a importância da doação de sangue para receptores futuros.

"A doação de sangue é um processo que vem da consciência do cidadão. Doar sangue é um dever, pela vida humana. Quando temos empatia, pensamos no outro e nos identificamos com ele, decidimos pelo amor ao próximo, pela solidariedade, pelo agir humano", explica.

De tratamentos constantes a casos repentinos, o ato é capaz de salvar vidas em diversas circunstâncias. A coordenadora da Rede Hemosul, Marina Torres, destaca sua importância para intervenções médicas de grande porte e complexidade como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Acidentes graves também podem exigir transfusões de sangue urgentes.

Além dos motivos que frequentemente demandam o uso de bolsas de sangue, Marina Torres ainda destaca sua necessidade durante os períodos de grande transmissão de Dengue. “Estamos no período sazonal da dengue e no caso da dengue grave, chamada de dengue hemorrágica, requer uma grande quantidade de transfusões de plaquetas”.