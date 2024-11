Emoção toma conta do saguão no encerramento da campanha na ALEMS

Wagner Guimarães

Um dia para celebrar a felicidade em poder doar a quem tem menos, ou mesmo não tem. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é parceira na Campanha Caixa Encantada, do Poder Executivo. Uma ação que faz chegar um brinquedo de Natal aos sul-mato-grossenses que vivem em situação de vulnerabilidade. Alunos que visitavam a Assembleia Legislativa nesta manhã (28), participaram do encerramento da campanha na Casa de Leis e receberam brinquedos das mãos dos deputados estaduais.

A campanha é organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), e a madrinha da campanha é a primeira-dama Mônica Riedel. Também participam órgãos, entidades e empresas parceiras.

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP) expressou sua alegria em integrar a campanha. “Estou muito feliz, na realidade uma campanha que é feita lá pelo Poder Executivo, pela primeira-dama Mônica Riedel, essa ideia da Caixa Encantada, realmente encantou todo mundo. Ano passado e no anterior tivemos uma participação bastante feliz com muitas doações, esse ano mais ainda. Conforme a própria campanha diz, para nós é a doação de um brinquedo, para uma criança que recebe é um sonho realizado”, frisou.

“Que a gente possa, nesse espírito, de família, pois Natal é um momento de reunião de família, de renascimento, compartilhar, cada um dentro da sua possibilidade, amor, esperança e proporcione a realização de sonhos. Esse é o objetivo da Assembleia Legislativa, estou muito feliz por esse ano muito produtivo, e que a gente possa terminar o ano junto com nossos servidores, abençoando todas as famílias sul-mato-grossenses, e que 2025 venha com muita energia para a gente continuar trabalhando por esse Estado que amamos tanto”, declarou o presidente Gerson Claro.

Katia Claro ressaltou a importância da participação da Assembleia Legislativa na campanha.

“Mais uma vez, pelo número de brinquedos, consolidamos a participação da Assembleia e de todos os deputados, gabinetes e servidores da Casa, sempre ajudando em todas as campanhas, e essa da Caixa Encantada, para fazer o Natal de uma criança mais feliz, a gente não ia ficar de fora. A participação é sempre muito alegre, com muita alegria e muita boa vontade. É por isso que a gente tem sempre muitos presentes a doar e muitos sorrisos a alegrar o Natal das crianças. A quantidade esse no me surpreendeu, mas não importa a quantidade, se cada entidade que se propuser a arrecadar, doar um pouco, esse pouco trará resultado”, destacou.

Mônica Riedel, madrinha da campanha, agradeceu a constante parceria da Casa de Leis. “É um prazer estar aqui na Assembleia, sempre parceira de todas as campanhas. Somos sempre surpreendidos aqui. O engajamento é muito grande pelas causas que impactam na vida das pessoas. Essa campanha em especial, Campanha Caixa Encantada, é uma campanha dos servidores, e conta com muitos parceiros, e isso é bom, porque a gente cada vez mais aumenta as arrecadações e doações. São crianças que vão receber e ter o seu sonho realizado, um Natal mais feliz", afirmou.

“Então é com isso que a gente trabalha, a gente quer que o Mato Grosso do Sul não deixe ninguém para trás, seja um Estado inclusivo, e a gente considera essa ação como uma ação de inclusão, sim, pois são crianças em estado de vulnerabilidade, que não teriam brinquedo. Esse momento que toda criança sonha com um brinquedo, sonha com Papai Noel, então a gente esse brinquedo, a gente acredita que para eles gera uma sensação de pertencimento, se sente vista e recebendo carinho. Parabéns a todos que doaram, que a gente possa realmente fazer o Natal de todas as crianças sul-mato-grossenses, um Natal mais feliz”, considerou a madrinha da campanha, Mônica Riedel.

Marlene Figueira, secretária de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, falou sobre a participação dos servidores em campanhas de solidariedade. “A Assembleia Legislativa é muito humana e os servidores muito sensíveis a essas causas, são maravilhosos, gostam de participar, todo ano nós participamos. É muito importante você ver uma criança feliz, então essa Campanha Caixa Encantada, vem bem de acordo com a vontade que nós temos de participar de campanhas desta natureza. Então é muito importante, participamos com muito amor, é lógico hoje em dia está tão difícil para as pessoas, mas se cada um contribuir com um brinquedo, já está ótimo”, destacou.

O secretário de Administração (SAD), Frederico Felini, detalhou alguns números comparativos entre a campanha de 2023 e 2024. Esse ano nós fizemos um cadastro via site da SAD, foram mais de 350 instituições, o ano passado, só para a gente fazer um comparativo, foram 300 instituições, e foram arrecadados 45 mil brinquedos, e esse ano com a colaboração de todos, mais de 17 parceiros na ação, nós acreditamos que vamos passar de 50 mil brinquedos, bateremos o recorde e faremos um Natal muito mais feliz para as crianças de Mato Grosso do Sul”, considerou.

Gratidão

Gratidão define o sentimento da aluna Ana Julya Celestino Mendonça, do 9º ano, da Escola Antônio Torquato da Silva (Pólo e Extensão Fazenda Lambari, em Coxim), que visitou a Assembleia Legislativa hoje, e recebeu um brinquedo da Campanha Caixa Encantada. “Estou muito feliz por mim e pelos meus amigos, principalmente os menores, que receberam brinquedos. Muitos não têm condições de comprar, o sorriso no rosto deles estampado me deixa muito contente, assim como o acolhimento dos deputados, que nos entregaram os presentes com muito carinho”, agradeceu.

Também participaram da solenidade os deputados Roberto Hashioka (União), Paulo Duarte (PSB), Renato Câmara (MDB), Caravina (PSDB), Pedrossian Neto (PSD), Antonio Vaz (Republicanos), Marcio Fernandes (MDB), Junior Mochi (MDB), Mara Caseiro (PSDB) e Pedro Kemp (PT).