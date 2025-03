Empresas podem concorrer a Selo Social 'Empresa Amiga da Mulher'

Matheus Carvalho, SEC

Empresas públicas, privadas, instituições e fundações interessadas em concorrer ao Selo Social 'Empresa Amiga da Mulher', uma iniciativa voltada para a promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho, podem se inscrever a partir deste sábado (8).

Nesta edição o edital publicado contemplará além das iniciativas já implementadas, as boas práticas a serem implementadas fundamentadas nos seguintes eixos: contratação e valorização da mulher no mercado de trabalho, buscando a igualdade de gênero no quadro de pessoal; fortalecimento ao combate ao assédio moral e sexual no ambiente corporativo; promoção da igualdade salarial de gêneros, contribuindo para a redução de desigualdades; sensibilização e promoção do debate sobre a igualdade de gênero em todos os espaços, especialmente no ambiente de trabalho e o fomento de boas práticas e o incentivo ao aleitamento materno e à valorização da gestante no ambiente de trabalho.Para a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, nos últimos anos a busca por um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo tem sido debatido por diversas organizações.

“A promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho não se limita a ações pontuais. Nosso objetivo com o selo empresa amiga da mulher é estimular a mudança de cultura, reconhecer as instituições que já desenvolvem ações pró equidade e eliminar barreiras estruturais dentro do ambiente corporativo. Um ambiente com equidade de gênero se reflete em um local de trabalho mais justo, saudável e produtivo”, finaliza.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de julho de 2025, através do envio da documentação para o e-mail: mulheres@sec.ms.gov.br. Ressaltando que cada empresa pode inscrever mais de um projeto. O edital completo pode ser acessado aqui, com o detalhamento dos critérios e requisitos para a obtenção do selo, que tem validade de um ano.

A seleção das empresas será feita por um comitê julgador, integrado por representantes da Secretaria de Estado de Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres; Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos; Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar; Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul; Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região; Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região; SEBRAE/MS e Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.