Encontro de Relíquias lança Campanha do Agasalho 2023 em parceria com a ABIMC

Doações serão entregues para famílias carentes / Foto: O Pantaneiro

Foi lançada nesta sexta-feira, 5, a Campanha do Agasalho 2023, organizada pelo 7° Encontro de Relíquias, realizado pela Prefeitura de Aquidauana e Paróquia Nossa Senhora da Conceição, através da ABIMC (Associação Beneficente Imaculada Conceição). A ação solidária também conta com a parceria de diversas empresas e instituições que estão dispostas a colaborar com a missão de diminuir o sofrimento de diversas famílias que sofrem com a chegada das baixas temperaturas no inverno.

Toda a população pode contribuir doando roupas e cobertores que serão arrecadados até o último dia do 7° Encontro de Relíquias de Aquidauana, que será realizado nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2023. Até lá, diversos pontos de arrecadação serão distribuídos na cidade como lojas, instituições de ensino e comunidades da Paróquia Imaculada Conceição. Todos os itens arrecadados serão repassados para a ABIMC, organização sem fins lucrativos, que ficará responsável pela distribuição.

Em entrevista ao site O Pantaneiro, o Padre Paulo Souza, Pároco de Aquidauana, pediu que todos participem e ajudem na campanha. Ele ainda citou os itens de frio mais procurados pela população junto à ABIMC quando buscam doações, sendo eles pares de meia, cobertores e calças de moletom.

Para mais informações, o telefone da Paróquia Imaculada Conceição é o 3241-3086.