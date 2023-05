Evento da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o encontro "Dialogando sobre diversidade, no contexto dos Direitos Humanos" será realizado nesta sexta-feira, 26, a partir das 8h, no auditório da Receita Federal, no Parque dos Poderes. Ele tem por proposta uma reflexão sobre as violências sofridas pela população LGBTQIA+ nas sociedades contemporâneas e seus impactos na esfera pública e privada.

Comandado pela secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sead, o encontro engloba uma ação num cenário preocupante. Conforme dados do Observatório de Mortes e Violências LGBTI+ no Brasil, entre janeiro e dezembro de 2022, 273 pessoas LGBTQIA+ morreram de forma violenta, o que mantém o Brasil como o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo.

Dentre os palestrantes estão o defensor público estadual Mateus Sutana e o professor doutor da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Tiago Duque.

A organização do evento, que é aberto, gratuito e voltado para a sociedade civil em geral, conta também com o apoio da SED (Secretaria de Estado de Educação) e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).