Encontro Estadual vai tratar do novo formato do Bolsa Família e Cadastro Único

Divulgação

Começa nesta quinta-feira (13), a partir das 8h30, no auditório do Bioparque Pantanal, o Encontro Estadual de Integração do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. Realizado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) o evento reúne gestores da assistência social, coordenadores do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, coordenadores dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e ainda técnicos municipais do PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) dos 79 municípios do Estado.

Organizado pela Secretaria Executiva de Assistência Social da Sead, o encontro vai tratar de temas como o novo formato do Programa Bolsa Família e a reestruturação do Cadastro Único.

O Cadastro Único é constituído por sua base de dados, que possibilita e analisa as principais necessidades das famílias cadastradas. Essa coleta de dados é realizada por meio de preenchimento de formulário eletrônico, onde os municípios são os responsáveis por identificar as áreas prioritárias de cadastramento e as famílias que residem nos territórios.

Os estados são responsáveis, entre outras funções, por dar apoio técnico aos municípios, esclarecendo dúvidas e promovendo a capacitação para os profissionais das equipes municipais dos programas federais.

Na programação do evento, que vai até a sexta-feira (14), constam ainda assuntos como a tarifa social de energia elétrica, averiguação cadastral de renda, averiguação cadastral unipessoal e a revisão cadastral, além do Procad/SUAS (Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social).

