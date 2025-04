Escola Estadual promove 1º Jogos Indígenas Kadiweu

Arquivo pessoal

A Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros, localizada na Aldeia Alves de Barros, no município de Porto Murtinho, realizará entre os dias 9 e 11 de abril a primeira edição dos Jogos Indígenas Kadiweu – 1º Joink.

O evento tem como principal objetivo promover a integração entre as aldeias da região, além de fortalecer e valorizar a cultura do povo Kadiweu, conhecido também como Ejiwajegi (Índios Cavaleiros ou Guerreiros).

O povo Kadiweu tem grande importância histórica, tendo participado da Guerra do Paraguai, e atualmente vive em um território indígena localizado entre os municípios de Bodoquena, Bonito e Porto Murtinho.

Segundo a direção da escola, o Joink foi idealizado como uma ferramenta educacional e cultural para incentivar os estudantes e as comunidades a manterem vivas as tradições e práticas ancestrais.

Durante os jogos, serão disputadas modalidades tradicionais como o Goge, Boote, Enewigigi e Alolanaģa, que fazem parte da cultura esportiva e ritualística do povo Kadiweu.

“A cultura Kadiweu já representa o estado de Mato Grosso do Sul no Brasil e no mundo — seja nas pinturas, nas cerâmicas ou até mesmo no Hino de MS. Agora, precisamos que nossos alunos e comunidades sejam vistos com mais carinho e atenção pelos nossos governantes”, afirma a professora Rosilene Matchua da Silva Kadiweu, uma das coordenadoras do 1º Joink.

O evento é um marco para a educação indígena da região e reforça o papel das escolas como espaços de valorização cultural e fortalecimento da identidade dos povos originários.