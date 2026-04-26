Falece Dr Nelson Kawamura, médico em diversas cidades do MS

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A saúde pública de Mato Grosso do Sul está de luto com o falecimento do médico Dr. Nelson Kenichi Kawamura, aos 77 anos, ocorrido neste domingo (26). O profissional atuava há anos no atendimento à população e era reconhecido pelo compromisso, dedicação e pelos relevantes serviços prestados em hospitais da região.

Em Miranda, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nota oficial manifestando profundo pesar pela morte do médico, destacando sua importante contribuição desde 2019 no hospital do município.

Segundo a nota, Dr. Nelson era um profissional dedicado e teve atuação significativa no atendimento à população, deixando um legado de compromisso, respeito e cuidado com a vida. A administração municipal ressaltou ainda que sua presença marcou a história da saúde local e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.

Já em Bonito, a Prefeitura também lamentou a perda do médico. Desde setembro de 2025, Dr. Nelson atuava em regime de sobreaviso na área de ginecologia e obstetrícia no Hospital Darci João Bigaton, prestando serviços considerados essenciais para a saúde do município.

Em nota de pesar, a administração municipal destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo profissional e expressou condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão.

Dr. Nelson Kawamura nasceu em 30 de agosto de 1948 e faleceu hoje, 26 de abril de 2026. Sua trajetória na medicina foi marcada pela dedicação ao atendimento humanizado e pela contribuição significativa à saúde pública em diversas cidades sul-mato-grossenses.

A partida do médico deixa um sentimento de tristeza entre pacientes, profissionais da saúde e moradores que acompanharam sua atuação ao longo dos anos. Seu legado permanece na memória daqueles que foram atendidos e trabalharam ao seu lado.