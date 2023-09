Família de Aquidauana organiza bazar beneficente em prol da filha

Divulgação

A família da estudante de medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Suzany de Andrade, de 23 anos, organizou um bazar beneficente para arcar com as despesas do tratamento da estudante. Suzany deu entrada no hospital no dia 3 de junho e ficou internada por mais de 30 dias, com situação de saúde grave.

Devido à gravidade do quadro de saúde de Suazany, ela passou 10 dias em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A estudante enfrentou sérios problemas de saúde, pneumonia grave com um quadro de anemia profunda, segundo sua mãe, Elaine de Andrade.

“No quinto dia de internação, o médico disse que se ela sobreviesse, teria danos neurológicos permanentes, mas graças a Deus e às orações dos amados, ela está bem, saudável e voltou aos estudos novamente”, informa Elaine.

Para que a acadêmica se recuperasse, foi necessário que os familiares fizessem a internação dela em uma unidade do PronCor, já que no Sistema Único de Saúde não tinha vaga, conforme informado por Elaine, sua mãe.

Ainda conforme ela, foram seis dias e meio na UTI do Proncor, para salvar a vida de Suany e, com isso, a família contraiu uma dívida de quase R$ 150 mil. Com isso, a família tenta a judicialização da dívida, já que o SUS não ofereceu suporte à paciente.

Com este cenário, a família está organizando Bazares Beneficentes em Campo Grande e em Aquidauana, o objetivo é arrecadar fundos para o pagamento da dívida da internação que salvou a vida de Suzany.

“Contamos com amigos e pessoas que sentem desejo de ajudar! Juntos somos mais fortes!”, clama Elaine.

A família está aceitando doações para somar no bazar beneficente,"de uma colher a um carro", a mãe diz que está aceitando quaisquer doações que ajudem a família.

Serviço

O bazar acontece na Estação Ferroviária de Aquidauana, localizada na rua Bichara Salamene, Centro.

Para mais informações, a família disponibiliza os seguintes números: (62) 98185-4816/(67) 999658447.