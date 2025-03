cesta basica / Juliano Dervalho

Na manhã desta quarta-feira (13), famílias da aldeia urbana Txané, na Vila Trindade, receberam mais uma entrega de cestas de hortifrútis.

Ao todo, foram distribuídos 20 kits alimentares contendo produtos frescos e saudáveis, como abóbora, limão, batata-doce e milho. A ação foi acompanhada pelo secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga, que, junto com a equipe da SAS, também esclareceu dúvidas da comunidade sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Os hortifrútis foram adquiridos por meio do PAA, diretamente de pequenos produtores da agricultura familiar das aldeias Limão Verde, Córrego Seco e Imbirussu.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) e da Secretaria de Produção (SEMP), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (SEAF/SEMADESC) e o Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

A SAS é responsável por receber, selecionar e distribuir os alimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), garantindo que as famílias atendidas recebam os itens integralmente, conforme a oferta dos produtores.

A segurança alimentar é um direito essencial, assegurando o acesso a alimentos nutritivos, de qualidade e em quantidade suficiente.

Essa ação reforça o compromisso das autoridades municipais, estaduais e federais em promover a inclusão social e garantir uma alimentação adequada, saudável e sustentável para as famílias em situação de vulnerabilidade.