Festa beneficente para crianças acontece dia 20 em Anastácio

Crianças brincando / João Vitor

Uma grande festa beneficente para crianças está sendo organizada em Anastácio, sob a liderança de João Vitor, missionário com quatro anos de experiência na base da Jocum em Curitiba e atual líder do movimento Living Mission.

O evento está marcado para o dia 20 de outubro e promete ser uma celebração especial para até 600 crianças, bem além das 200 inicialmente esperadas.

O projeto, que tem como objetivo unir diferentes ministérios em ações sociais e evangelismo, visa proporcionar um dia inesquecível para as crianças da comunidade. A festa será realizada no Sitpam, em Anastácio, com início às 8h da manhã.

Para garantir o sucesso da festa, os organizadores estão em busca de voluntários e patrocinadores, a fim de oferecer o melhor possível para as crianças.

Segundo João Vitor, "Estamos com uma equipe de voluntários pequena, comparada ao que precisamos, e qualquer ajuda será bem-vinda".

Aqueles que desejam contribuir com o evento podem entrar em contato pelo telefone (67) 9 9848-0134.

Serviço:

• Data: 20/10

• Horário: A partir das 8h

• Local: Sitpam - Anastácio

• Contato: (67) 9 9848-0134