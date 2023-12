Fibra Plus encanta crianças de Aquidauana e Anastácio com Brindes supresa

Divulgação

Neste domingo, 10, a Fibra Plus Telecom surpreendeu as crianças de Aquidauana e Anastácio ao distribuir mais de 200 mini panetones, envolvendo a comunidade em um gesto especial.

“Em outubro, proporcionamos momentos doces no Dia das Crianças em Ribas do Rio Pardo, e desde então, planejamos tornar o Natal ainda mais especial”, diz Eduarda Victória do Departamento de Marketing da provedora.

A Fibra Plus estenderá essa ação surpresa a todas as cidades atendidas durante dezembro, mantendo em segredo as datas para criar a magia do inesperado.

“Não divulgamos as datas para criar a mesma magia que o Papai Noel proporciona. Ver o sorriso das crianças ao receberem os brindes é incrivelmente gratificante”, ressalta.

Cíntia Nathalia, gerente comercial da Fibra Plus, desta que a “nossa provedora vai além de oferecer internet; buscamos ativamente participar e transformar as comunidades onde estamos presentes."

Ontem, mais de 100 panetones foram distribuídos à comunidade de Dois Irmãos do Buriti, reforçando o compromisso da Fibra Plus com a proximidade e o bem-estar das pessoas.