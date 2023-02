Forças de seguranças fazem ações para famílias desabrigadas em Ponta Porã

A Defesa Civil também fez uma ação conjunta para arrecadar roupas e calçados afim de amenizar as perdas / Divulgação

A Defesa civil, Agetran e Gcmfron de Ponta Porã realizaram ontem (24), a doação de vários materiais arrecados como agasalhos e calçados para moradores da ocupação da Ferrovia (Favelinha).

Essas pessoas tiveram suas casas afetadas pelas fortes chuva do dia 15, 16 e 17 de fevereiro onde choveu mais de 300 milímetros no município.

Com as fortes chuvas, muitas famílias perderam casas, e várias pessoas suas roupas e outros pertences.

Por outro lado, "o prefeito Eduardo Campos está buscando recursos estaduais e federais para recuperar estradas e pontes, pois o município vem atuando com recursos do próprio e as ações de todas as secretarias para recuperar a cidade de forma emergencial, já que a chuva não para”, disse o Secretário de segurança Marcelino Nunes de Oliveira.