Gestão humanizada e inclusiva marca ano de avanços no TCE-MS

O primeiro ano da gestão do conselheiro Jerson Domingos na presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul tem muito para comemorar. Uma gestão humanizada, com novas ações e projetos implementados efetivamente, de significativos avanços alcançados tanto no controle externo, junto aos jurisdicionados, bem como na gestão interna, em benefício de seus servidores.

2023 ficará marcado no TCE-MS como o ano da empatia, inclusão e da valorização dos talentos humanos, atitudes que vão ao encontro do verdadeiro sentido do Natal.

Como o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, implementado pelo TCE-MS. Com o projeto que já é uma realidade, a Corte de Contas vem promovendo uma revolução no poder público para o atendimento efetivo e que produza resultados reais em benefício da 1ª infância em Mato Grosso do Sul, com destaque especial aos primeiros mil dias de vida, que compreende os primeiros 6 anos da criança.

Um ano em que a Corte de Contas abriu as portas, escutou as demandas de seus jurisdicionados, e promoveu diferentes eventos, capacitações, orientando ao bom gestor, conforme a necessidade específica de cada um, sempre em benefício da população.

Por meio de uma gestão sensível, com foco no bem-estar da pessoa humana, a Corte de Contas teve um ano de ainda mais proximidade e união com seus servidores, e para isso, contou com a ajuda de um time especial, os novos colaboradores alunos da Associação Juliano Varela, que trabalharam durante este ano junto a alguns setores do TCE-MS.

Como o Natal é a época de celebrar a paz e a harmonia entre os povos, um período de festa, de alegria e de confraternização, para encerrar 2023, o TCE-MS, por meio de seus mais novos colaboradores especiais deseja muita paz, com votos de renovação e união. E que o Natal possa ser celebrado e cultivado em todos os 365 dias do ano.

“É nos pequenos gestos e atitudes do dia a dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria e compreensão a todos que nos cercam. Que o espírito natalino semeie em nós a esperança, a paz, a alegria, a felicidade e a compaixão. Que as pessoas possam ver que o significado do Natal não está somente na data, mas sim em todos os dias do ano, em todos os sorrisos apresentados, em todas as atitudes voltadas para o bem do próximo. Que 2024 seja um ano de muitas realizações, prosperidade, de boas notícias e, acima de tudo, de muita saúde para todos nós” – conselheiro Jerson Domingos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

