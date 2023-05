Riedel vai ao encerramento da campanha do agasalho

Governo do Estado

Solidariedade, cuidado e atenção ao próximo foram as principais características da campanha ‘Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem’, iniciativa do Governo do Estado promovida pela primeira-dama Mônica Riedel e executada pela SAD (Secretaria de Administração).

Após intenso engajamento e expressiva arrecadação, a campanha encerra nesta quinta-feira, 25, às 16h, no IAC (Instituto Amigos do Coração) e contará com a presença do governador Eduardo Riedel, da primeira-dama Mônica Riedel e secretária de Administração, Ana Nardes, além de parceiros e representantes de entidades que serão beneficiadas.

O objetivo inicial da campanha era arrecadar entre o servidores estaduais, roupas e cobertores para distribuição entre pessoas em situação de vulnerabilidade, contudo, a ação cresceu e ganhou apoio de entidades como Anoreg – MS (Associação dos Notários e Registradores do Estado de MS), Faculdade Insted, Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Fiems (Federação das Indústrias do Estado de MS) e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa).

Cerca de 200 entidades que prestam serviços de amparo às comunidades serão beneficiadas. A seleção ocorreu por meio de cadastro, com foco na transparência do processo.

Parceiro da ação, o Instituto Amigos do Coração colaborou com a triagem das peças. A Organização não Governamental atua no amparo e assistência a pessoas necessitadas, em especial indígenas e ribeirinhas.