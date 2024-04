Governo conta com parceria do CRF em campanha do agasalho

Divulgação

O CRF (Conselho Regional de Farmácia) de Mato Grosso do Sul é o novo parceiro da campanha Seu 'Abraço Aquece', realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A parceria foi lançada oficialmente na quinta-feira, 11, durante plenária na sede do Conselho. O evento contou com a participação dos profissionais farmacêuticos, a diretoria do Conselho, a primeira-dama Mônica Riedel e o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini.

A parceria visa alcançar cerca de 4 mil profissionais farmacêuticos e mais de 2 mil estabelecimentos no Estado com a adesão da campanha e a disponibilidade de pontos de coletas das doações. Os itens arrecadados serão doados às entidades beneficentes cadastradas que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

A campanha em parceria com o CRF, visa incentivar a integração dos profissionais e alcançar toda população do Estado com a doação de peças em bom estado de conservação de roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados, cobertores e mantas, entre outros itens de inverno.

A madrinha da campanha, Mônica Riedel, agradeceu o convite espontâneo do Conselho para participar da campanha e destacou a importância das parcerias e o envolvimento dos servidores do Estado.

"A campanha é dos servidores públicos e está centralizada na Secretaria de Administração, começa lá, e envolve todos agentes públicos. É muito gratificante como madrinha da iniciativa receber novas adesões e parcerias como esta. A campanha está a cada dia maior e com muitos parceiros, com a adesão do Conselho será possível alcançar um número maior de pessoas. Quanto mais arrecadar, mais vamos atender quem precisa. Com certeza fará toda a diferença".

Para a presidente do CRF-MS, Daniely Proença, é gratificante poder participar da ação, ressaltando que não é apenas uma campanha de doação, mas a oportunidade de aquecer alguém que precisa.

"Além de levarmos saúde e qualidade de vida diariamente, podemos fazer mais esse gesto de amor e doar agasalhos, roupas e outras coisas que vão ajudar quem mais precisa. Vamos fazer a diferença mais uma vez e o envolvimento dos farmacêuticos e dos estabelecimentos de saúde será essencial para o sucesso da campanha".

O secretário Frederico Feline destacou a trajetória da campanha e seu alcance, enfatizando que a ação não se enquadra como uma política pública de Estado, mas que transcende sua intenção na sociedade.

“O crescimento e o progresso da sociedade é diretamente medido pelo seu nível de engajamento. Se almejamos uma sociedade melhor, é crucial esse engajamento. Cada doação contribui significativamente para impactar positivamente a vida das pessoas. Isso representa uma diferença substancial", disse o chefe da Administração, que acrescenta.

"Podemos constatar esse crescimento, com a adesão do Conselho que está presente nos 79 municípios do estado e poderá alcançar um grande número pessoas. Estamos à disposição para trabalhar em conjunto também nos municípios como facilitador, seja na captação, na guarda e logística das arrecadações".

A conselheira Federal de Farmácia representante de Mato Grosso do Sul e servidora do Poder Executivo, a farmacêutica Márcia Saldanha, enfatizou a importância da campanha e seu alcance.

"Enquanto servidora pública e conselheira Federal de Farmácia, fico duplamente feliz com a adesão do CRF-MS na campanha 'Seu Abraço Aquece'. Tenho certeza que essa parceria será um sucesso em virtude da quantidade de profissionais farmacêuticos em Mato Grosso do Sul e pela capilaridade dos estabelecimentos farmacêuticos", destacou.

O objetivo inicial da campanha era arrecadar entre os servidores estaduais peças de roupas e cobertores para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade. Contudo, a ação cresceu e ganhou o apoio de instituições que já conta com mais de 10 apoiadores.

Campanha

A ação visa arrecadar o maior número possível de roupas e agasalhos de todos os tamanhos para aquecer a população que mais precisa. Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as secretarias, autarquias e fundações, além dos pontos de coleta nas instituições parceiras.

A campanha é direcionada às famílias em situação de vulnerabilidade social e arrecada peças de roupas, cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação. A ideia é promover o envolvimento dos servidores públicos do poder executivo estadual em ações sociais, que estimulam o comportamento cooperativo e solidário. Cada secretaria e entidade parceira conta com a mobilização de um multiplicador de abraços – servidor ou servidora que organiza as arrecadações e mobiliza os colegas.

Iniciada em 2015 entre os servidores públicos, toda a sociedade participa da campanha. Em 2024, dez instituições parceiras fazem correalização com o governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as secretarias, autarquias e fundações, além dos pontos de coleta nas instituições parceiras.

Arrecadação 2023: 127.759 peças arrecadadas, entre roupas, sapatos e cobertores. Ao todo foram beneficiadas 218 entidades filantrópicas

Parceiros 2024: Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública de MS, Tribunal de Contas de MS, Famasul, Senar MS, Anoreg MS, Sebrae MS, Sistema Fiems, Fecomércio MS, Sesc e Conselho Regional de Farmácia de MS

Encerramento previsto: 27 de maio