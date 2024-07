Governo de MS prepara ações em julho para evidenciar a cultura da mulher negra

A campanha da Secretaria de Estado da Cidadania mostra que o Julho das Pretas vem para evidenciar a luta delas.

Com o tema “Eu, mulher preta”, o auditório do Instituto Mirim de Campo Grande foi palco para a celebração da ancestralidade, luta, história e conquistas das mulheres negras.

Subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, pasta ligada à Cidadania, Vânia Lúcia Baptista Duarte explica que a agenda de ações foi montada em parceria com as prefeituras municipais do Estado e também movimentos sociais.

“Vamos evidenciar quem são as mulheres pretas de Mato Grosso do Sul. Vamos evidenciar as lutas e as conquistas, e também fazer o processo de escuta para a formulação das políticas públicas com o negro, o não negro, homens e mulheres, porque apesar de estarmos no Julho das Pretas, nós queremos falar para toda a sociedade”, ressalta Vânia.

Para a coordenadora de Política de Promoção da Igualdade Racial de Campo Grande, Rosana Anunciação, o Julho das Pretas traz a auto afirmação e reforça a necessidade de ainda se lutar pela efetivação das políticas públicas.

“Precisamos ocupar todos os espaços. As mulheres pretas precisam disso, nós precisamos disso, a sociedade precisa disso, e para falar de política pública, a gente precisa entender todo o processo. Estar aqui com vocês, dividindo essa energia, é fundamental”, pontua.

Quanto à data, a técnica da subsecretaria, Márcia Catarina, apresentou aos presentes a motivação por trás de Julho, mais precisamente, do dia 25.

“O Julho das Pretas vem em decorrência do fato criado no ano de 1992, quando se reuniram por volta de 400 mulheres negras da América Latina e Caribe, para debater sobre situações específicas das mulheres negras. Aqui no Brasil, em 2014 passou a se comemorar no dia 25 de Julho o Dia Nacional de Tereza de Benguela, e posteriormente, em 2018, o Dia Estadual”, elencou.