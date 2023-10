Governo de MS promove debate sobre o fortalecimento da rede de apoio da pessoa idosa

Com o objetivo de promover a garantia dos direitos e da cidadania da pessoa idosa no Mato Grosso do Sul, por meio da articulação e diálogo contínuo entre estado e municípios, a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, promove no dia 25 de outubro, o encontro de gestores e rede de atendimento à pessoa idosa com a temática “Envelhecer: arte, privilégio ou desafio?”.

O evento será realizado em parceria com a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) e UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), tendo como público alvo os conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa e todos aqueles que trabalham ligados à pauta.

“A ação vem para fomentar a troca de experiências e boas práticas dos municípios sul-mato-grossenses, visando o fortalecimento das políticas públicas de forma transversal entre governo federal, governo do estado e municípios, propiciando assim maior efetividade nas entregas para a população idosa que aqui vive”, explica Zirleide Barbosa, Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa.

Vale ressaltar que em 2023, o Estatuto da Pessoa Idosa completou 20 anos, promovendo a garantia de direitos, assegurando direitos sociais e criando condições de promoção na sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. “A legislação é ampla no que tange a garantia dos direitos, mas cabe a nós promover a cidadania das pessoas idosas, criando condições de promoção na sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade”, completa a Subsecretária.

Na ocasião o Secretário Nacional da Pessoa Idosa do MDHC, Alexandre da Silva, apresentará as ações voltadas aos direitos humanos e cidadania da pessoa idosa, identificando possibilidades de aprimoramento, com vistas à maior efetividade das ações governamentais.

“Nosso objetivo é fazer um grande debate, apresentando a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, conhecer a realidade do Mato Grosso do Sul, pensar nos problemas, entender melhor esses problemas e começar a construir juntos soluções, pensando no envelhecer saudável e respeitando os nossos idosos nas suas especificidades”, explica Alexandre da Silva.

O encontro será realizado no anfiteatro do LAC (Laboratório de Análises Clínicas) da UFMS. Para participar é necessário fazer a inscrição acessando o link: https://forms.gle/FKcFDvNWrX9LoVVi8