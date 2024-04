Governo lança campanha para arrecadar agasalhos e cobertores

Divulgação

Estender a mão e ajudar quem precisa. Com este sentimento de solidariedade o governador Eduardo Riedel lançou nesta sexta-feira (5) a campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”.

O objetivo é arrecadar cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, meias e sapatos para aquecer o inverno de famílias em situação de vulnerabilidade.

A primeira-dama, Mônica Riedel, que é madrinha da campanha, afirmou que o ato de solidariedade faz bem a todos, tanto ao beneficiado, como para quem doar. “Aquece nosso coração, principalmente na entrega destes itens. Nós que participamos da edição no ano passado vemos o quanto é importante para as pessoas receberem este agasalho, a maioria das famílias que a gente ajudou não tinha um casaco no armário. Que neste ano a entrega seja ainda melhor do que ano passado”.

O governador destacou o crescimento da campanha ao longo dos anos. “Ela cresceu, evoluiu e ajudou milhares de pessoas no nosso Estado. A mensagem é de fraternidade. Não custa nada ir no armário e doar uma peça, que está praticamente nova. O que move a campanha do agasalho é a capacidade de organização das pessoas em torno de um ato de solidariedade. O que cada um de nós pode fazer. Este sentimento que faz a diferença em prol do próximo”, afirmou o governador.

Riedel citou o papel do servidor na mobilização e nos bons resultados da campanha. “Cabe ao servidor liderar este processo e mobilizar as pessoas, para que a gente exercite este ato de fraternidade, cidadania, apoio, compaixão. É isto que vai nos tornar mais forte como sociedade, quanto mais gente nós conseguimos tocar o coração, mais Mato Grosso do Sul vai agradecer”, concluiu.

Organizado pelo Governo do Estado, por meio da SAD (Secretaria Estadual de Administração), as peças arrecadadas serão distribuídas para mais de 200 entidades beneficentes e organizações não-governamentais, que vão repassar os itens para quem precisa. O objetivo é que esta arrecadação siga até o dia 27 de maio.

“Esta é uma ação que além da solidariedade é também uma forma de tentar mitigar o problema na vulnerabilidade social. Pode ter certeza que assim como foi no ano passado a equipe estará muito comprometida na campanha, para que possam promover justiça social, que tanto almejamos no Estado. E já adianto que as doações já começaram”, afirmou o secretário de Administração, Frederico Felini.

Quem quiser doar pode levar os itens para as secretarias estaduais, fundações, autarquias, empresas públicas e órgãos da Segurança Pública Estadual.

A campanha tem o apoio e participação da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública de MS, Tribunal de Contas do Estado, Sistema Fiems, Anoreg (Associação dos Notários e Registradores), Sebrae, Fecomércio, Sesc, Famasul, Senar, entre outros.

“Uma campanha que muda a vida das pessoas. Nós servidores que diariamente fazemos o atendimento à população, muitas delas em situação de vulnerabilidade, quando há esta mudança climática e faz frio, você percebe que um pequeno gesto, uma roupa e agasalho serve muito para uma família. Vamos dobrar esta meta, triplicar esta arrecadação, pode contar conosco”, ponderou o Defensor Público-Geral, Pedro Paulo Gasparini.

Na edição passada o Governo do Estado arrecadou 125.435 peças, tendo o apoio de 64 entidades. Ao todo 218 entidades filantrópicas foram beneficiadas com a arrecadação de 2023. A seleção ocorreu por meio de cadastro, para dar transparência ao processo.