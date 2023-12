Grupos se unem para realizar ação social em Aquidauana

Divulgação

O Movimento Negro de Anastácio e Aquidauana (M.O.N.A.A) em conunto com as casas de matrizes africana de ambas as cidades estão organizando a 1ª roda de tambores solidária natalina. A ideia é reunir os filhos, clientes, amigos e adeptos da religião.

O evento está previsto para acontecer nesta sexta-feira, dia 15, a partir das 19 hoas, na estação ferroviária de Aquidauana. O evento conta com apoio da Prefeitura da Cidade, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

A entrada é um quilo de alimento não perecível. Os alimentos irão compor cestas, que serão disponibilizados para famílias carentes.

Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones (67) 99134-2420 ou 99675-9706.