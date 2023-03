Hélio Corrêa de Assunção: o Rei do Nelore Pintado chega aos 72 anos 

Hélio Corrêa recebeceu homenagem da turma de formandos em Veterinária de 1974 / Rhobson Lima

No dia 4 de março, o pioneiro na criação do gado da raça Nelore Pintado, Hélio Corrêa de Assunção, comemorou 72 anos com uma festa para ficar na memória de cada convidado que esteve na fazenda Santa Maria do APA, na cidade de Bela Vista, propriedade do aniversariante e que está situada a 226 quilômetros de Aquidauana.

Na ocasião, os anfitriões da cerimônia, Hélio, sua esposa Michel, os filhos e todos seus colaboradores receberam os convidados com muita alegria e simpatia, quando ofereceram um almoço à francesa, com um cardápio especial, preparado com toda competência e carinho, pela equipe do buffet Estela e Quirino, para o prazer e o paladar dos presentes.

Em meio à toda animação e boa música, tudo estava sempre cercado pela simpatia e o carisma do aniversariante, que não conseguia esconder tamanha alegria, que refletia, inclusive, na expressão de quem estava na fazenda naquele momento.

Fazenda Santa Maria do APA, propriedade de Hélio Corrêa de Assunção - Foto: Rhobson Lima / O Pantaneiro

Apesar do aniversário ser do Hélio, quem acabou presenteado foram os convidados, que tiveram a festa embalada através de uma surpresa especial organizada carinhosamente pela esposa dele, a Michel, que contratou um show da cantora internacional Natália (Py). A artista é famosa pelas apresentações no Shopping China, no Paraguai, e da dupla Antônio Brasil e Derly, grandes artistas que ajudaram a tornar a festa ainda mais inesquecível e alegre.

Entre os convidados estavam amigos das mais variadas atividades. E o que mais chamou a atenção foi a presença de um deles que, todos os anos marca presença no aniversário do Hélio e faz parte do grupo de 15 colegas de turma, que estavam presentes e estudaram com ele na faculdade de Veterinária, no ano de 1974, em Minas Gerais.

Na ocasião, eles prestaram uma bela homenagem ao aniversariante. Esse foi um momento emocionante e saudosista, que tocou a todos os presentes que desfrutaram de um dia inteiro de muita festa e confraternização, sempre marcada pela simpatia do anfitrião.

Na pista, Marcelo e Hélio Corrêa apresentam os animais que vão para o Leilão em Campo Grande - Foto: Rhobson Lima / O Pantaneiro

A comemoração, que foi só alegria, teve um momento marcante e importante, com a apresentação feita por Hélio Corrêa de Assunção e o filho Marcelo Corrêa, aos convidados, de um dos melhores plantéis do Brasil e do mundo. O Nelore pintado, uma espécie de gado da qual o Hélio Corrêa de Assunção é pioneiro na criação e reprodução e que é hoje uma referência da raça em todo o Brasil, além de ser um sucesso de peso e características raciais no Estado do Mato Grosso do Sul.

Helinho, como é carinhosamente chamado pelos amigos, é um desbravador da raça Nelore Pintado, espécie que ele conseguiu alcançar através de muita persistência e trabalho de vários anos de dedicação ao lado de sua equipe que até hoje (são 30 anos de empenho) se dedica com total competência, para dar cada vez mais qualidade à raça Nelore Pintado, o que não é motivo apenas de orgulho da Realeza Corrêa Assunção, mas do Mato Grosso do Sul e do Brasil, por ter a chance de abrigar um brasileiro, que trabalha incansavelmente pensando no melhor para o legado da pecuária, quanto para o País.

O momento da apresentação da espécie Nelore Pintado foi uma amostra do que Hélio Corrêa de Assunção e toda sua equipe, pretendem realizar no dia 31 de março de 2023, uma sexta-feira, a partir das 19 horas (horário de Brasília), no Terra Nova Eventos, em Campo Grande/ MS, durante um grande leilão de fêmeas elite e no sábado, dia primeiro de abril, a partir das 13 horas (horário de Brasília), o 14º Leilão Nelore Pintado P.O.

Na apresentação realizada no dia 4 de março, que contou com um saldo positivo de negócios firmados naquele momento, com o plantel da qualidade que Hélio produz, foi possível perceber que os leilões já anunciados, serão como sempre, mais dois sucessos a serem realizados por Hélio Corrêa de Assunção nessa trajetória.

