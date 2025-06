Inclusão e dignidade na 3ª idade também chegam ao sistema prisional de MS

O envelhecimento é um processo que exige atenção, cuidado e respeito — inclusive dentro do sistema prisional. Em Mato Grosso do Sul, essa realidade tem ganhado novos contornos com ações que valorizam a cidadania e os direitos das pessoas idosas privadas de liberdade.

No Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), que concentra o maior número de detentos com 60 anos ou mais em todo o estado, cerca de 5,5% da população carcerária é composta por idosos — o que representa aproximadamente 11% do total de pessoas idosas em custódia no sistema penitenciário sul-mato-grossense, segundo dados da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Com o objetivo de fortalecer a dignidade e o bem-estar desse público, a Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), em parceria com o IPCG, vem promovendo uma série de atividades voltadas à valorização da pessoa idosa, abordando temas como saúde emocional, prevenção à violência, inclusão e convivência intergeracional.

Durante uma das ações recentes, a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa, destacou a importância de políticas públicas que considerem as necessidades específicas do envelhecimento em contextos diversos. “É fundamental garantir dignidade e bem-estar para essa população, mesmo dentro do sistema prisional. O envelhecimento precisa ser respeitado em todas as esferas sociais”, afirma.

A iniciativa também contou com a participação do capelão do Corpo de Bombeiros Militar, major Edilson dos Reis, que trouxe reflexões sobre apoio espiritual e a importância da escuta ativa, especialmente na prevenção do suicídio entre internos idosos.

Para o diretor do IPCG, Leoney Martins, essas ações vêm somar aos esforços contínuos da unidade para garantir mais qualidade de vida aos internos da terceira idade. Ele destaca que a proposta é fortalecer parcerias, como com a Subsecretaria do Idoso, e ampliar projetos voltados à educação, lazer e inserção social.

Entre os próximos passos, está a articulação com a Secretaria de Educação para levar um preparador físico à unidade, com foco em atividades esportivas adaptadas. “Estamos trabalhando para, quem sabe, implantarmos até mesmo uma academia do idoso aqui dentro. Nosso objetivo é oferecer um cuidado mais humanizado e adequado à realidade dessa população”, explica.

As atividades voltadas aos idosos no IPCG são coordenadas pelo Setor Psicossocial e incluem práticas culturais, reflexivas, esportivas e recreativas, que contribuem diretamente para o bem-estar emocional e físico dos custodiados.

Esse conjunto de ações reforça a importância de olhar para o envelhecimento com empatia, mesmo dentro de espaços historicamente marcados por exclusão. Valorizar o idoso no sistema prisional é reconhecer que o respeito à dignidade humana deve ser garantido em todos os contextos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!