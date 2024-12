Indígenas recebem RG e crianças ganham brinquedos no MS em Ação

Assessoria, Governo de MS

De um lado, a Caixa Encantada, de outro, envelopes que carregam cidadania. Depois de levar serviços até a comunidade indígena guarani e kaiowá, na aldeia Tey’ikue, em Caarapó, chegou a vez da população receber o RG novinho e a criançada, os presentes do Papai Noel.

No último dia 20 de dezembro, a Cidadania e a Segurança Pública realizaram a entrega de 400 RG’s emitidos durante a última edição do MS em Ação de 2024. Para completar esse momento especial, a campanha Caixa Encantada trouxe a magia do Natal para as crianças.

Com um sorriso de orelha a orelha, Nataniel Araújo Gamarra, de 10 anos, exibia o primeiro RG posando para a foto. O documento leva a assinatura do garoto, além do número do CPF. “Ele é importante para a nossa identificação”, diz.

Para a indígena Marquielen Fernandes Vaes, de 25 anos, ter em mãos o documento é a garantia de cidadania. “Eu achei muito bom, porque estava precisando, e os serviços que vem até aqui são muito bons pra gente”, conta.

Cacique da aldeia, Anízio Silva, de 41 anos, agradeceu o trabalho do Governo do Estado em garantir não só a emissão dos documentos como a entrega. “A comunidade agradece muito a vocês e a todas as demais equipes que vieram mostrar aqui o interesse, o trabalho, e trouxeram o resultado. A nossa aldeia estava precisando muito de ajuda para ter identidade”, diz a liderança.

Na fila para retirar o documento de identidade, seu Angelo Benites Mendes, de 53 anos, compartilha a felicidade sentida em ter uma carteira de identificação novinha. “Fiquei muito grato por esse mutirão que veio tirar nosso documento aqui na aldeia de Caarapó. Deixo os parabéns por esse MS em Ação, achei muito interessante, porque este é um documento importante para todos nós. O povo ficou mui satisfeito”, completa.

MS em Ação

O programa esteve na aldeia Tey’ikue nos dias 23 e 24 de novembro, levando serviços de Cidadania e Segurança Pública. Durante a programação, foram realizados mais de 16,5 mil atendimentos aos indígenas da região de Caarapó. Além da emissão de documentos, a população pode contar com consultas médicas e odontológicas, vacinação, solicitação de benefícios junto ao INSS e assistência jurídica.

A iniciativa é uma parceria entre a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), que desde 2023 leva serviços básicos para as comunidades indígenas, que enfrentam grandes dificuldades de acesso devido à distância das aldeias em relação aos centros urbanos.

Para a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, o programa MS em Ação é o Governo do Estado levando a garantia de direitos para dentro das comunidades indígenas.