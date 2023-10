Inscrições abertas para encontro de Procons municipais em Corumbá

Divulgação

Estão abertas as inscrições para o ‘XXII Encontro de Procons Municipais de Mato Grosso do Sul – Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de MS’. O evento ocorre de 8 a 10 de novembro, na cidade de Corumbá, distante 420 quilômetros de Campo Grande.

Promovido pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e a Prefeitura de Corumbá, com organização do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e Procon Corumbá, o encontro é composto por palestras e discussões técnicas, com foco na formação e aprimoramento dos canais de atendimento ao consumidor.

“Este é um tradicional momento de integração do Sistema Estadual de Proteção aos Direitos do Consumidor e fortalecimento dos Procon´s municipais, verdadeiras portas de entrada para o restabelecimento dos direitos ”, pontua o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti.

Já o diretor-presidente do Procon Corumbá, Vital Gonçalves Miguéis, ressalta que o trabalho dos Procons municipais será fortalecido por meio da qualificação proporcionada no evento.

“Entendemos serem necessários esses encontros, com a presença de especialistas nacionais e regionais, para troca de experiências e mobilização das unidades municipais por recursos que possam ampliar o trabalho de orientação e defesa dos direitos do consumidor no Estado”, diz

Mais informações sobre o evento podem ser acessadas em: https://tinyurl.com/mr437pwa.