Governo de MS promove evento para discutir tráfico de pessoas

Divulgação

Promovido pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o seminário “Dialogando sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, no contexto dos direitos humanos” já recebe inscrições por meio do link https://forms.gle/NgrenfEGSd8m9d3p6.

As vagas são limitadas para o evento que acontece de forma presencial no dia 26 de julho, das 8h às 11h, no auditório do Imasul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Estão previstas palestra da professora doutora da UFMS Ana Paula Martins, do delegado de Polícia Civil Carlos Delano e da promotora de justiça Ludmila de Paulo Castro Silva. São público-alvo do evento acadêmicos, servidores públicos, representantes de organizações da sociedade civil e membros da sociedade em geral.

Realizado pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sead, o evento também integra a campanha Coração Azul que é alusiva ao “Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas”. A iniciativa de adesão à campanha consta em conscientizar e encorajar ao servidores e sociedade civil sobre a luta contra o tráfico de pessoas.

O coração azul representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas e lembra a insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O uso da cor azul das Nações Unidas também demonstra o compromisso da Organização com a luta contra esse crime que atenta contra a dignidade humana.

A ação tem parceria do Cetrap (Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas) e o apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Ministério Público e UFMS.

Serviço

Evento: Dialogando sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, no contexto dos direitos humanos”

Data: 26 de julho, das 8h às 11h

Local: Auditório do Imasul. Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco II, Parque dos Poderes

Inscrições: https://forms.gle/NgrenfEGSd8m9d3p6