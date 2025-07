Jovem Kelver chega aos 16 anos como um exemplo de superação

Kelver comemorou 16 anos nesta quinta-feira (17) com a família e amigos / (Foto Acervo pessoal)

O sentimento de alegria reinou na casa do jovem Wedson Kelver Leite Ribeiro nesta quinta-feira (17). Família e amigos comemoraram 16 anos de força para viver e superação, na área da saúde.

Os médicos descobriram, em 11 de março de 2021, tumor maligno na glândula pineal, localizada no centro do cérebro. A primeira cirurgia foi feita seis dias depois, em 17 de março de 2021, exatamente no dia do seu aniversário, na Santa casa em Campo Grande.

O tempo passou e nas páginas da vida destes últimos quatro anos, a família “escreveu” histórias de luta e vitórias. Ontem, os pais, Édson Pacheco Ribeiro e Fabiana Cabral Leite, se alegraram com a vida de Kelver e divulgaram uma mensagem especial, abaixo, na íntegra.

“Desejo a você, meu pequeno guerreiro, muitas felicidades. Queria aqui contar e escrever um livro cheio de histórias vividas porque sei que Deus permitiu, escrever sua história porque ele determinou uma história de vida.

Mas no momento mamãe não consegue, pois os pensamentos e as letras soam, mas a emoção toma conta e não saem nada. Elas se calam, pois as dores foram muitas pelos processos, passados 4 anos de lutas e agora só vitória vivida e história para contar para os netos.

Agora, um processo determinou por Deus e lutas vencidas, queria ter escrito um livro para quem desperdice a vida, pois não façam isso. Valorize!! Pois tem muita gente lutando por ela.”

Mãe Fabiana Cabral e Kelver, com equipe médica (Foto Acervo Pessoal)

Sobre o estado atual de saúde de Kelver, Fabiana Cabral, informou que “está bem, graças a Deus, tudo dentro do possível, com Deus no controle”. Ele está no aguardo do agendamento de outra cirurgia em Campo Grande, uma mini cirurgia.

“Ás vezes, sente muitas dores pelo corpo, mas Deus vai providenciar tudo na cura completa, eu tenho fé, pois para ele tudo é possível, pois se ele chegou até aqui algum propósito por Deus ele tem”, informa Fabiana.