Junho Prata alerta para conscientização e combate à violência contra idosos

O mês de junho iniciou e com ele a campanha de enfrentamento à violência contra as pessoas idosas – Junho Prata, instituída em Mato Grosso do Sul com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a relevância de combater todas as formas de violência cometida contra a população idosa. Além disso, o dia 15 de junho foi reconhecido OMS (Organização das Nações Unidas) como Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.

Para a secretária-adjunta da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Viviane Luiza, o envelhecimento populacional exige ações rápidas e eficazes nas políticas públicas e neste contexto no enfrentamento à violência.

De acordo com dados do em painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania), nos primeiros cinco meses de 2023, o Disque 100, recebeu mais de 47 mil denúncias de violência cometida contra pessoas idosas, que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos como violência física, psicológica, negligência e exploração financeira ou material. Cada denúncia pode ter mais de um tipo de violação de direitos.

Já quando falamos sobre as violações de direitos humanos o número é 87% maior em relação ao mesmo período de 2022. De janeiro a maio de 2022, mais de 150 mil violações foram anotadas, a partir de mais de 30 mil denúncias.

Dados da OMS, apuram que pelo menos 15,7% da população idosa no mundo está submetida a algum tipo de violência. Ou seja, 1 em cada 6 idosos sofre violência em todo o mundo. De acordo com a mesma pesquisa, são muitos os casos onde a mulher idosa é a mais atingida, sendo muitas dessas situações não relatadas ou denunciadas, principalmente pelo medo de retaliação.

“Neste mês de junho, vamos unir esforços visando à conscientização sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica dos idosos. Todos os tipos de violência precisam ser denunciados e investigados, seja ela física, psicológica, sexual, abandono, negligência financeira e maus-tratos”, destaca o deputado Renato Câmara, membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e autor da Lei que criou a campanha no Estado.

O calendário de ações previstas para o Junho Prata está disponível em https://www.setescc.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Calendario-Junho-Prata.pdf.

Para mais informações sobre a campanha entre em contato com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas pelo telefone (67) 3316-9184 ou pelo e-mail pessoaidosa@setescc.ms.gov.br.