Justiça Restaurativa Escolar atua em tragédia em Corumbá

Divulgação

A morte precoce de um menino de sete anos, aluno de uma escola municipal de Corumbá, que teve a cobertura da quadra de esportes destruída em razão do temporal que atingiu a região há alguns dias, motivou uma ação de apoio e acolhimento do Programa Justiça Restaurativa Escolar, uma parceria do Governo do Estado e Tribunal de Justiça de MS.

O Programa Justiça Restaurativa Escolar tem por objetivo promover a cultura da paz, a resolução e a prevenção de conflitos no contexto escolar utilizando como principal ferramenta o diálogo estruturado. A equipe de trabalho está vinculada à Coordenadoria da Infância e Juventude e à Coordenadoria de Psicologia Educacional (COPED) da Secretaria de Estado de Educação.

A ação em Corumbá foi coordenada pela COPED, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Os trabalhos foram executados por duas facilitadoras capacitadas pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ, além de duas técnicas da SED.

O primeiro círculo de apoio e acolhimento foi voltado para um grupo de 45 professores e colaboradores da escola. Muitos professores que auxiliaram os atendimentos das vítimas estavam bastante fragilizados e a ação buscou auxiliá-los nesse momento, pois o círculo de diálogo e de construção de paz tem o potencial de acolhimento, por meio das dinâmicas utilizadas, podendo ser útil também para situações de trauma e tragédia, não apenas para resolução de conflitos.

Por meio de perguntas norteadoras, os profissionais partilharam como estavam se sentindo e como a união da equipe poderia ajudar a enfrentar a situação. Muitos relataram que a ação foi um sucesso e que se sentiram mais aliviados depois dela.

Na sequência foi realizada uma ação específica com a turma do 2º do ano, em que o menino que faleceu na tragédia estudava. O círculo buscou esclarecer o luto e outros sentimentos, em uma ação mais lúdica. Participaram 25 alunos. A equipe da Justiça Restaurativa Escolar atendeu ainda alguns pais de alunos e ficou a disposição da comunidade escolar.

Saiba mais – A parceria do Tribunal de Justiça com o Governo do Estado possibilita a atuação do programa em Campo Grande desde 2002, com objetivo de utilizar as práticas restaurativas como instrumento de transformação social.

A ampliação para o interior do Estado começou a partir de 2021, com a capacitação pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ de 28 facilitadores que passaram atuar nas coordenadorias regionais de ensino.

Novos facilitadores e multiplicadores estão em formação e o intuito é ampliar o atendimento pelo Estado nas práticas restaurativas para resolução de conflitos e traumas no ambiente escolar.