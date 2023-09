Lançado há dois meses, Projeto Bônus Moradia se aproxima de 15 mil inscritos

Lançado há um pouco mais de dois meses pelo Governo do Estado, o Projeto Bônus Moradia, que prevê subsídios de R$ 6 mil a R$ 25 mil para serem utilizados na entrada da compra do imóvel próprio, já registrou 14.517 inscritos. Ao todo, 2.210 famílias serão beneficiadas com o projeto. O investimento previsto é de R$ 400 milhões, com R$ 45 milhões de contrapartida do Estado.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, explica que a Agehab disponibiliza uma lista de imóveis por município que aderiram ao projeto.

“No site da Agehab disponibilizamos uma lista por município dos imóveis que fazem parte do Projeto. Estamos realizando a adesão das construtoras que tenham interesse em participar, basta nos procurar na Agehab. O Bônus Moradia vai ajudar a aquecer o setor imobiliário no Estado”, destacou a diretora-presidente.

Inicialmente, o Bônus será concedido para os empreendimentos das cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Nova Andradina, Naviraí, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Inocência, Aquidauana, Maracaju, Paranaíba, Amambai, Caarapó, Chapadão do Sul, Coxim, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. A residência deve ter o valor máximo de R$ 208 mil.

A empresa construtora que tiver interesse em participar deve procurar a Gerência de Fomento Habitacional, Desenvolvimento Urbano e Projetos Habitacionais, na AGEHAB.

Como Participar

Para ter acesso ao subsídio é preciso ter renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil, não possuir casa própria ou ter sido contemplado com outro programa habitacional. O valor disponível para entrada do imóvel será de R$ 6 mil até R$ 25 mil.

Acesse o site da Agehab: https://www.agehab.ms.gov.br/. Ao abrir o site, aparecerá um banner disponível para inscrição no projeto, com todas as instruções e o “passo a passo”.

Serviço- Agehab

Telefones: (67) 3348-3100 | 0800 647 3120

Endereço: Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108. Tiradentes. Campo Grande - MS.

Horário de Funcionamento: das 8:00h às 16:00h