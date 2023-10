Mãe faz vaquinha para trazer Gabriel de volta para a casa, após alta

Arquivo Pessoal

Após ser atropelado por uma caminhonete S10, enquanto ia para a escola com sua irmã, Gabriel, de 6 anos, foi internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, o garoto sofreu traumatismo craniano cefálico grave, quebrou a perna e o braço esquerdo. Além disso, o pequeno está acamado, usando traqueostomia e se alimentando por sonda apenas, já que o leite especial para atender suas demandas é muito caro.

Sua mãe, Alessandra dos Santos, de 28 anos, disse que está lutando para trazer seu filho de volta para a casa, em Aquidauana. Apesar de sua alta estar próxima, ela ainda batalha para conquistar o que falta para que Gabriel possa ter um lugar seguro e saudável para a sua recuperação.

Ela conta que há uma certa urgência em trazer o menino de volta, por orientação médica, já que em outro momento, ele havia recebido alta hospitalar, mas como o custo dos remédios e insumos eram altos, não conseguiu trazê-lo de volta para a casa. Com a estadia prolongada no hospital, o garoto contraiu uma infecção hospitalar.

Os médicos já começaram a aplicar os antibióticos e pediu para que a mãe dele se organizasse para que eles voltem para a casa, evitando assim mais exposição do garoto, que está com a imunidade baixa devido aos tratamentos e, dessa forma, evitar que ele adquira novas infecções.

“E aí a médica pediu para gente que assim que acabasse antibiótico, na próxima semana, era para a gente se organizar para levar ele embora para casa. E a gente está correndo atrás e se organizando”, pontua.

Alessandra salienta ainda que já tentou solicitar suporte por meio da Defensoria Pública, porém a ajuda pode demorar de três a quatro meses.

Além disso, a mãe relatou que conseguiu algumas doações de móveis e utensílios que vão viabilizar a alta do menino. Porém, Gabriel ainda precisa de algumas coisas, como, por exemplo, colocar piso no quarto que dele.

A mãe destaca que as principais necessidades que Gabriel são: Leite; fraldas; remédio; luvas; gases; sondas para alimentação e sondas para aspiração número 8.

Para isso, ela criou uma vaquinha para quem puder ajudar a mãe solo a arcar com as despesas do tratamento do menino.

“E eu sou sozinha, eu tenho fora ele, eu tenho mais 3 filhos, então assim não é fácil. Agora a minha vida vai ser viver em função do meu filho, 24 horas, porque ele precisa de cuidados, né? 24 horas por dia”, desabafa.

Ao ser questionada sobre o responsável do atropelamento, ela informa que ele deu uma ajuda financeira nessa semana. Mas não especificou o valor.

Para quem puder doar quaisquer quantias, o link da vaquinha é esse: Clique aqui.

Relembre

No início da manhã do dia, 28 de agosto, duas crianças de 6 e 9 anos foram atropeladas a caminho da escola. O acidente aconteceu na Rua José Rodrigues dos Anjos com Vidal Egídio Martins, região da Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo site O Pantaneiro, o menino de 6 anos ficou inconsciente e foi socorrido as pressas, devido à gravidade ele vai ser transferido para Santa Casa de Campo Grande, ele teve um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) o estado dele é considerado gravíssimo.

Gabriel, de 6 anos, ficou 20 dias em coma induzido, entubado, foi preciso colocar tratescomia e sonda.

Já a menina de 9 anos estava consciente, ela teve um fratura exposta na tíbia. As duas crianças e estavam andando nas bicicletas na hora do acidente.