Mais de 1,3 mil brinquedos são arrecadados pelos servidores da SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou na última terça-feira (5) o ‘Dia D’ da campanha Caixa Encantada, com a entrega simbólica de mais de 1,3 mil brinquedos arrecadados pelos servidores em todas as unidades da SES, para doação no Natal à famílias carentes.

Para a secretária-adjunta da SES, Dra. Crhistinne Maymone, que na ocasião representou o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, a Campanha Caixa Encantada chegou a todas as unidades da secretaria de saúde. "Houve envolvimento de todos setores da Saúde estadual. Muitos servidores reservaram um espaço em suas agendas para doarem os presentes, cabe a nós agradecer a todos que participaram desta linda campanha".

A primeira-dama do Estado e madrinha da campanha, Mônica Riedel, esteve presente ao lado da secretária de Estado de Administração, Ana Nardes, na entrega dos brinquedos e agradeceu o empenho e dedicação dos servidores da saúde. “Agradeço a participação de todos nessa campanha que é movida pela solidariedade e uma oportunidade de levar alegria para essas crianças”.

Neste ano, a Assessoria de Apoio à Comunicação foi o ponto de apoio dentro da campanha na SES.

"Diferente dos outros anos, desenvolvemos uma estratégia para que esta campanha chegasse a todas as unidades da Secretaria de Saúde. Assim, definimos em cada unidade os pontos focais da campanha que se transformaram em agentes multiplicadores e o resultado foi super positivo. Nós conseguimos bater a meta de 2022 de 780 brinquedos arrecadados e chegamos, até o momento, a 1.323 - dado parcial -, considerando que os brinquedos ainda estão chegando na secretaria", diz o chefe da Assessoria de Apoio à Comunicação da SES, Rodson Lima.

