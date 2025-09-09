Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 16:56

Mais de 14 mil calçados apreendidos são reaproveitados para ações sociais em MS

Tênis e chinelos falsificados passaram por descaracterização e foram doados a estudantes e projetos sociais em MS

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 16:22

Divulgação

Mais de 14 mil pares de calçados apreendidos em operações contra produtos falsificados no Centro de Campo Grande ganharam novo destino. Em vez de serem destruídos, tênis e chinelos foram descaracterizados e estão sendo distribuídos a estudantes em situação de vulnerabilidade, instituições beneficentes e projetos sociais em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Ao todo, 13.653 pares de tênis e 375 pares de chinelos passaram por descaracterização para remover marcas falsificadas.

O processo, realizado pela unidade da UEMS em Mundo Novo, incluiu retirada de elementos visuais, eliminação de marcações, triagem, controle de qualidade e destinação correta dos resíduos. Servidores da Receita Federal e o delegado-adjunto da Alfândega, Thiago Costa Del Vechio, acompanharam e validaram todo o procedimento.

Segundo o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, a ação demonstra que produtos antes inutilizados podem ser revertidos em benefício social. "Estão aptos para serem distribuídos a quem precisa, conforme previsto no termo de entrega", afirmou.

O gerente da UEMS em Mundo Novo, professor Leandro Marciano Marra, destacou o impacto social do projeto. "Com isso, vamos conseguir doar pares de tênis e chinelos a diversas entidades e alunos, atingindo os objetivos da parceria com a Receita Federal", disse.

Os calçados serão entregues em todos os 79 municípios do Estado, alcançando indiretamente todo Mato Grosso do Sul, e o processo seguiu práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

