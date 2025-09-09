Mais de 14 mil calçados apreendidos são reaproveitados para ações sociais em MS

Divulgação

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Ao todo, 13.653 pares de tênis e 375 pares de chinelos passaram por descaracterização para remover marcas falsificadas.

Mais de 14 mil pares de calçados apreendidos em operações contra produtos falsificados no Centro de Campo Grande ganharam novo destino. Em vez de serem destruídos, tênis e chinelos foram descaracterizados e estão sendo distribuídos a estudantes em situação de vulnerabilidade, instituições beneficentes e projetos sociais em Mato Grosso do Sul.

O processo, realizado pela unidade da UEMS em Mundo Novo, incluiu retirada de elementos visuais, eliminação de marcações, triagem, controle de qualidade e destinação correta dos resíduos. Servidores da Receita Federal e o delegado-adjunto da Alfândega, Thiago Costa Del Vechio, acompanharam e validaram todo o procedimento.

Segundo o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, a ação demonstra que produtos antes inutilizados podem ser revertidos em benefício social. "Estão aptos para serem distribuídos a quem precisa, conforme previsto no termo de entrega", afirmou.

O gerente da UEMS em Mundo Novo, professor Leandro Marciano Marra, destacou o impacto social do projeto. "Com isso, vamos conseguir doar pares de tênis e chinelos a diversas entidades e alunos, atingindo os objetivos da parceria com a Receita Federal", disse.

Os calçados serão entregues em todos os 79 municípios do Estado, alcançando indiretamente todo Mato Grosso do Sul, e o processo seguiu práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

