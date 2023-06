Mais de 300 instituições recebem doações da campanha "Abraço Aquece"

Entrega em comunidade de Campo Grande / Foros: Bruno Rezende/Governo do Estado

Mais de 127 mil peças arrecadadas - entre cobertores, agasalhos e roupas em geral - foram distribuídas para mais de 300 instituições sociais de Mato Grosso do Sul. Esse foi o saldo das doações e dos atendimentos da campanha "Seu abraço Aquece", promovida pelo Governo do Estado junto com os servidores estaduais e parceiros da iniciativa privada.

“Terminamos essa campanha com o sentimento de dever cumprido e já com a disposição para avançarmos nos próximos anos. Foi extremamente prazeroso fazer parte desta ação que realmente foi abraçada por nossos servidores e a comunidade geral. Esse foi o meu primeiro ano na campanha e só devo gratidão às pessoas que me apoiaram na causa”, ressaltou a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel.

Nesta segunda-feira (19), as entregas da campanha foram encerradas. As ações foram concentradas nos bairros Lagoa Dourada, Bosque da Saúde, Corcovado e Dom Antônio, em Campo Grande.

Liderança na comunidade do Jardim Corcovado e região, Emília Diniz, disse que a parceria com o Governo do Estado é muito importante pois possibilita atender famílias mais carentes e projetos sociais da região. “Eu só tenho a agradecer esta parceria. Nossa comunidade é grande e carente, temos instituições sociais organizadas e também famílias que sabemos que precisam muito, sem este reforço vindo do Governo seria muito difícil alcançarmos todos”.

Emília, que é da Ong “Fazendo o bem, sem olhar a quem”, disse que além de pessoas cadastradas, os projetos do Karatê, Jiu-Jitsu e o Centro de Recuperação de Pessoas com Deficiência também receberam parte das doações.

No Parque do Lageado, cerca de 100 famílias foram atendidas com cobertores e agasalhos. A secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes, acredita que a mobilização deste ano superou as expectativas pelo apelo do nome da campanha. “Eu entendo que chamar as pessoas pelo 'Abraço que Aquece' fez com que todos entendessem que é muito pouco que precisamos para fazer, para fazermos muito pelos outros”, disse, completando que a meta de cada ano é ampliar o número de arrecadação e pessoas atendidas.

Um dos idealizadores da ação dos servidores estaduais, que teve início em 2016, Carlos Alberto Assis falou em felicidade ao ver que uma ideia que nasceu há sete anos só vem aumentando. “Começamos pequeno, mas com um propósito grande. Agora na gestão do governador Eduardo Riedel demos a sequência de um trabalho de formiguinha que a cada ano ganha mais parceiros e colaboradores, isso é gratificante”.

Na comunidade do Dom Antônio, uma das mais carentes de Campo Grande, a liderança do bairro, Rubens Honorio Alcantara, vulgo Rubinho, agradeceu a presença da equipe do Governo e da primeira-dama que, segundo ele, além de estender a mão, foram pessoalmente conhecer as comunidades que receberam doações da campanha “Seu Abraço Aquece”. “Isso nos resgata a cidadania e dá dignidade para quem tem muito pouco”, finalizou.