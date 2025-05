Mais Social leva auxílio a famílias vulneráveis em MS

mais social / Divulgação/Álvaro Rezende/Secom

Com a estratégia de busca ativa, o Governo de Mato Grosso do Sul tem levado diretamente às casas das famílias em situação de vulnerabilidade o benefício do programa Mais Social, que garante R$ 450 mensais para compra de alimentos, gás, produtos de limpeza e higiene.

Alice Cano Ferreira, moradora do bairro Los Angeles, em Campo Grande, foi uma das primeiras a receber o cartão. "Vai me ajudar bastante. Já fiz minha compra para casa e estou muito feliz", afirmou.

No mesmo dia, o IBGE divulgou que MS tem a 5ª menor desigualdade social do país, com índice de Gini em 0,455 — o melhor resultado desde 2016.

Ana Cláudia Reis, do bairro Dom Antônio Barbosa, ainda em Campo Grande, também foi beneficiada. “Me surpreendi com a visita da equipe. Fui bem atendida e foi tudo muito rápido. Esse valor vai me ajudar muito”, relatou.

Desde 17 de março, mais de 2,1 mil visitas domiciliares foram realizadas nos 79 municípios do Estado. As equipes, identificadas com coletes azuis e tablets, fazem o pré-cadastro com base em um mapeamento da Sead e da Segem/Segov.

Segundo a secretária Patrícia Cozzolino, a meta é erradicar a extrema pobreza até o fim de 2025. “Estamos localizando quem ainda está invisível ao poder público, para garantir dignidade e oportunidades”, disse.

Além do auxílio financeiro, o Mais Social também promove segurança alimentar, qualificação profissional e inclusão social. Os cartões são entregues já com saldo disponível para uso imediato.

