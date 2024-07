Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 61 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

As seis dezenas pertencentes ao concurso 2.752 da Mega-Sena acumulado em R$ 61 milhões, serão sorteadas pela loteria da Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (23), a partir das 19h (horário de MS).

As apostas podem ser feitas até às 18h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

No último sorteio, três apostadores de Mato Grosso do Sul faturaram prêmio que somou R$ 102.570,72 por acertar cinco das seis dezenas sorteadas. A informação foi confirmada pela loteria da estatal, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), durante a divulgação do rateio. Os números 7, 11, 12, 19, 36, 52 compuseram a modalidade.

Segundo a Caixa, os volantes foram registrados em Campo Grande e Dourados (2x). O sortudo campo-grandense fez uma aposta simples de R$ 5 e embolsou R$ 14.652,96. Já os douradenses fizeram bolão de três cotas e oito números apostados. O valor chega a R$ 43.958,88 por volante.