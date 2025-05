Miguel Vilarva comemora 70 anos na companhia da família e amigos

Leitor assíduo do jornal O Pantaneiro, Miguel Vilarva é figura conhecida e estimada em Aquidauana, / Foto: Arquivo pessoal

Miguel Lemos Vilarva, servidor público aposentado da UFMS/CPAQ de Aquidauana, foi homenageado em grande estilo pela passagem de seus 70 anos. A comemoração aconteceu no último dia 8 de maio, reunindo amigos e familiares no Espaço Flor de Tangerina, na Vila São Pedro, em um ambiente acolhedor e repleto de afeto. A celebração contou com música ao vivo e momentos de confraternização, marcando uma data especial na vida de um cidadão reconhecido por sua trajetória profissional e dedicação à comunidade acadêmica.

Leitor assíduo do jornal O Pantaneiro, Miguel Vilarva é figura conhecida e estimada em Aquidauana, onde construiu laços duradouros tanto na vida pessoal quanto na carreira pública. O evento refletiu o carinho e o respeito que ele conquistou ao longo dos anos, celebrando não apenas o tempo vivido, mas também a história de um homem comprometido com a educação, a cultura e os valores familiares.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!