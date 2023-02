Moradores de Jaraguari recebem atendimentos da carreta da Justiça

O trabalho foi coordenado pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho / Divulgação

Para que os moradores de Jaraguari tivessem acesso local aos serviços do Judiciário, a Carreta da Justiça esteve no município nos dias 9 e 10 de fevereiro. Foram 190 pessoas circulando em busca de soluções, informações e orientações.

O trabalho foi coordenado pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho e que teve como atendimento mais procurado o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, totalizando 18 novos casais na forma legal.

Houve ainda a realização de cinco divórcios, duas conversões de separação judicial em divórcio, três solicitações de alimentos e uma ação de cobrança. Foram também expedidas 20 carteiras de identidade, 29 ações abertas e os representantes da Defensoria Pública que acompanharam a unidade somaram 18 atendimentos.

A unidade móvel que viaja por Mato Grosso do Sul é a miniatura de um fórum, com gabinete do juiz, sala para promotor e defensor público, sanitário, pequena copa e varanda na frente para recepção de pessoas, totalizando um espaço 44 m². O objetivo da proposta é aproximar o Judiciário da população e dar cidadania às pessoas que nunca tiveram atividade judicial e judiciária em sua cidade.