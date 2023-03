Morre a benzedeira mais antiga do distrito de Camisão 

Morreu no dia 18 de abril no distrito de Camisão, em Aquidauana (MS), uma das moradoras mais antigas da região de Camisão, Dona Maria Joanita da Silva, mais conhecida como “Dona Nega de Camisão”.

“Dona Neguinha Benzedeira”, como também era carinhosamente chamada e respeitada por todos, chegou no córrego das Antas há mais de 60 anos, vinda da cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. Do solo nordestino, logo se estabeleceu em Camisão, sendo considerada a mais antiga moradora da região. Ao longo desses mais de 60 anos, ela conquistou muitos afilhados por meio do batismo de crianças que os pais lhe confiavam.

A idosa, que faleceu vítima de uma parada cardiovascular foi uma benzedeira muito procurada e abençoou vários moradores de Camisão, Piraputanga bem como de outras localidades. Através de suas rezas, sua sabedoria espiritual e carisma, ela conquistava a todos que a procuravam. Nascida em 30/05/1930, “Dona Neguinha Benzedeira” estava prestes a completar 93 anos.

O sepultamento aconteceu no domingo, dia 19, no cemitério de Camisão, com a presença de familiares, amigos e moradores que tinham em “Dona Neguinha Benzedeira”, uma referência como exemplo de mulher de fé.

A anciã, não deixou filhos, apenas três sobrinhos, o companheiro, conhecido como “Amadeu de Camisão” e amigos que, amavam e respeitavam a benzedeira.