Morre a empresária e educadora Maria Luiza Santos Ribeiro

Morreu nesta semana, Maria Luiza Santos Ribeiro, em Campo Grande. A empresária foi sepultada em Aquidauana e é lembrada por ter marcado a educação de uma geração de jovens como proprietária da escola de inglês FISK.

Tendo a educação como prioridade, Maria Luiza sempre quis garantir o acesso à maioria de jovens e crianças e, por isso, tinha dificuldades em aumentar o valor das mensalidades da escola de inglês.

De acordo com a família, a educadora foi quem criou o nome do clube paraguaio como Arpa (Associação Recreativa Paraguaia Aquidauanense). Por isso, a data de fundação foi escolhida no dia do aniversário dela, 1º de maio.