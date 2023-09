Motoristas de diversas classes receberam treinamento para o trânsito em Miranda

Os profissionais que lidam com o transporte de vida, entre eles motoristas de ônibus escolares, mototaxistas e taxistas receberam treinamento para o trânsito em evento realizado pela Prefeitura, por meio do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e o Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

O evento, denominado “Capacitação Técnica Educacional para o Trânsito” foi realizado na manhã desta quarta-feira, 13 de setembro, na sede do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, com adesão maciça de profissionais que trabalham com o transporte de pessoas no município.

Os temas abordados foram os seguintes:

a) Transporte escolar e a nova regulamentação da autorização expedida pelo Detran (Portaria Detran 151 de 18/08/2023);

b) Circulação, regulamentação e fiscalização dos patinetes elétricos, bicicletas elétricas e ciclomotores conforme a Resolução Contran nº 966 de 15/02/2023;

c) Resolução Contran nº 943 sobre o mototáxi;

d) Lei nº 12468 – regulamentação sobre a profissão de taxista.