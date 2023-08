MPE promove palestra sobre tráfico de pessoas

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pela Assessora Especial do PGJ e Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva, ministrou palestra no encontro “Dialogando sobre o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Contexto de Direitos Humanos”, na última quinta-feira, 27, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.

Esta é uma iniciativa que consiste em conscientizar e encorajar os servidores e a sociedade civil sobre a luta contra o tráfico de pessoas, em adesão à Campanha Coração Azul, alusiva ao “Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas”.

Estavam presentes representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, do movimento acadêmico e das forças de segurança do Estado, cerca de 100 pessoas, em um amplo debate sobre direitos humanos.

Para a Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva, convidada a palestrar, esse é um tema que por muito tempo ficou invisível. “Passando de uma fronteira para outra, de Corumbá para Ponta Porã, me chamou atenção esse fenômeno do tráfico de pessoas. Nessas movimentações migratórias, a gente convive também com a passagem de drogas e, junto, das pessoas; aí a criminalidade achou um caminho”, destacou em um trecho de sua fala.

O evento trouxe ainda como palestrantes: Carlos Delano de Souza, Delegado de Polícia Civil; Thaísa Raquel Medeiros Albuquerque, Defensora Pública; e a Professora Doutora Marinete Rodrigues, abordando questões relevantes sobre o assunto.

Participaram da mesa de abertura do evento, no auditório do Imasul, na Capital, Estela Scandola, Coordenadora da pesquisa nacional sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes; e Niura Montalvão, da coordenação da

Pastoral do Migrante de Campo Grande. O destaque do evento foi a apresentação da Orquestra Kikio, que é um dos vários projetos desenvolvidos pela organização Obras Sociais Francisco Thiesen.

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul

No dia, 20, o Núcleo de Direitos Humanos (Nudedh) e a Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizaram o Seminário “Desafios para a Construção de uma Política Pública de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”.

No período da manhã, palestraram a Coordenadora de Gestão da Política e dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marina Bernardes de Almeida; e a Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Ana Paula Martins do Amaral.

No período da tarde, proferiram palestra a Advogada Cátia Kim, Coordenadora-Geral do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) e, em seguida, a Defensora Pública da União Danielle de Souza Osório, com a palestra sobre "A escuta qualificada: o atendimento humanizado a grupos vulnerabilizados e a identificação do tráfico de pessoas".

Encerrou o seminário a Assessora Especial do PGJ e Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva, que discorreu sobre os "Desafios do setor público no enfrentamento ao tráfico de pessoas".