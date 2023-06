Museu recebe instrumentos musicais e prefeitura abre aulas de música

Novos equipamentos entregues / Divulgação

O Museu de Artes Pantaneiras recebeu nesta terça-feira, 13, novos instrumentos para formação de músicos de Aquidauana. A entrega aconteceu pelo apoio da prefeitura.

Foram entregues violão, teclado, trompete, baquetas, cadernos de músicas e entre outros equipamentos musicistas. O objetivo é fortalecer a expressão musical e cultural na população através de um instrumento.

O valor da entrega foi adquirido por repasse por mais de R$ 20 mil. Os mesmos serão utilizados em aulas gratuitas aos moradores interessados.

“Os instrumentos musicais são de grande importância, porque além de atender aos projetos sociais com as aulas de música, como os Bombeiros do Amanhã, atenderá também a população com as aulas gratuitas. Queremos a participação da sociedade nesse projeto para desenvolver o segmento cultural”, completou o secretário de Cultura e Turismo, Youssef Saliba.

Com 40 anos de profissão, o maestro Ramão Limonges explicou que “a música pode ser importante para vários momentos, não só para o profissional.

“A música na vida das pessoas, em especial das crianças, vai além de ensiná-los a ser músicos e artistas, mas contribuí para torna-los cidadãos de bem e com um propósito para seguir um caminho promissor. A música tem uma importância grande na vida da pessoa, mesmo não sendo como músico profissional, a pessoa pode usar a música para diversão, para terapia, para se sentir melhor na vida também”, explicou o maestro Ramão Limonges.

Inscrições

As aulas de música são gratuitas e quem estiver interessado em participar já pode se informar e se inscrever gratuitamente, basta ir até a Sala de Música do Museu de Artes Pantaneiras, sito à rua Cândido Mariano nº 462. Mais informações: 3240-1400 (1569) – Secretaria de Cultura e Turismo de Aquidauana.

