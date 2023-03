Mutirão na Nova Aquidauana terá atualização de programas sociais federais

Atendimento para atualização do CadÚnico / (Foto: Divulgação)

Segue até a próxima quinta-feira, 30, um mutirão de atendimento para atualização de cadastros em programas sociais do Governo Federal, como o CadÚnico (Cadastro Único), Bolsa Família e Tarifa Social.

O atendimento acontece em parceria com a Prefeitura Municipal e a concessionária Energisa. Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social estará atendendo simultaneamente os cidadãos que precisam atualizar os dados no Cadastro Único, principalmente, o NIS e no Bolsa Família.

Para ter acesso ao programa da Tarifa Social, com desconto na fatura de energia elétrica, é necessário ter o Cadúnico atualizado, portanto, o município irá auxiliar nos cadastros. O plantão de atualização do CadÚnico ocorre no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no Centro da Juventude e termina amanhã (30).

Vale reforçar que os moradores devem levar os seguintes documentos: conta de energia elétrica, comprovante de residência, número do NIS, RG e CPF.

Exibição de filme

Na quinta-feira, a partir das 17h, a Energisa fará uma sessão de cinema gratuita no Bairro Nova Aquidauana, exibindo o filme "O Menino que Descobriu o Vento". Logo após a apresentação do filme serão sorteadas 10 geladeiras.