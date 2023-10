Nesta quarta-feira acontece a 'Oficina Ortopédica' da Pestalozzi em Aquidauana

A oficina acontece nos dias 4 à 6 de outubro e visa ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no SUS (Sistema Único de Saúde).

Para o público que tiver interesse o atendimento será na rua Antonio Campelo, sem número, ao lado da academia da Pestalozzi.

A ação percorre microrregiões do estado com uma unidade móvel que realiza consultas e a concessão de meios auxiliares de locomoção as pessoas com deficiência física motoras através do SUS.