Nota de pesar: morre ilustre morador do Bairro Guanandi 

Morreu na sexta-feira, 24, um dos moradores ilustre do Bairro Guanandi, no nosso Baixadão como é conhecido, Moacir de Goes. O corpo de Moacir está sendo velado na Capela da Pax Vida, próximo ao Hospital Regional de Aquidauana e o sepultamento acontece às 11 horas, deste sábado, 25, no Cemitério Municipal de Aquidauana no Bairro Alto.