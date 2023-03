Parceria entre PM e Pestalozzi garante equoterapia em Aquidauana 

Praticante de equoterapia na PM de Aquidauana

Aquidauana está entre os municípios sul-mato-grossenses que disponibilizam a equoterapia como forma de oferecer ao paciente terapia diferenciada por meio do uso de cavalos. Desde 2022, o Estado do Mato Grosso do Sul oferece o programa em parceria com a Associação Pestalozzi e a Polícia Militar.

O resultado positivo desse projeto, levou a iniciativa e parcerias a se estenderem por outras cidades e, hoje, já somam 464 pacientes em diversos municípios como Aquidauana, Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Sidrolândia.

Em Aquidauana, onde a Polícia Militar disponibiliza animais para a realização da equoterapia, a corporação vem percebendo o resultado positivo nessa iniciativa, como fala o capitão Massaqui, Subcomandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, na cidade. “Bom, os resultados têm sido excelentes. As crianças em contato com os cavalos, com esses animais, têm trazido um benefício excelente, muito bom mesmo para a recuperação tanto psicológica quanto física das crianças”.

De acordo com o comandante, a parceria da Corporação é feita por meio da PM e da Associação Pestalozzi, mas a população pode procurar diretamente o comando, em caso de necessidade. “A equoterapia hoje, está no sétimo batalhão de Polícia Militar, ela atende projetos sociais. No caso, atualmente, a gente atende com um convênio com a Pestalozzi, mas a população pode nos procurar. Pode me procurar, inclusive, para trazer as demandas”.

A Associação Pestalozzi, que acolhe os pacientes da cidade, promove um trabalho, que segundo o coordenador da equipe de equoterapia da instituição, Isaías Guedes, vem atendendo a população desde 2004, e hoje conta com 52 praticantes da equoterapia de várias idades. “Nós temos praticantes desde os 4 anos de idade, que o mínimo para poder adentrar na equoterapia é 3 anos de idade e até 37 anos, que só o nosso paciente mais velho, que nós temos hoje”.

Isaías explica que é variado o perfil do praticante dessa terapia, atendidos pela Pestalozzi e que o trabalho é feito por meio de quatro animais cedidos pela Polícia Militar. “Atendemos crianças autistas, com paralisa cerebral, déficit de inteligência Atendemos também crianças de outras patologias, de síndromes raras também. Hoje, nós temos quatro cavalos dóceis, são quatro éguas, com o nome de Bailarina, Bebel, Capitu e Belinha”.

Empolgado, o coordenador da equoterapia em Aquidauana revela que os resultados colhidos desde 2004 são positivos e os 30 minutos de sessão, são suficientes para resultados positivos.

Entre os casos de sucesso, está o da pequena Manuela, que é descrito por Guedes. “A Manuela não tinha controle de tônus nenhum, tônus é troco da pessoa. A partir de quando ela começou a fazer equoterapia, já começou a se sentar sozinha. O cavalo é o animal mais semelhante à marcha do ser humano. Ele oferece 1,8 mil oscilações por minuto. A marcha, se for ver na dinâmica, é igualzinho a do ser humano”.



Guedes reforça que o trabalho do profissional de saúde é acompanhar a evolução e permitir ao praticante a maior evolução possível sobre o cavalo. “Por meio do cavalo nós vamos inserir a parte pedagógica, a parte lúdica de exercício em cima do cavalo”.



Veja como ter acesso ao tratamento de equoterapia

O tratamento com equoterapia realizado pela Pestalozzi é feito através do SUS (Sistema único de Saúde)> Para conseguir ser praticante, é preciso um encaminhamento médico e CID (Classificação Internacional de Doenças). Esse encaminhamento tem que ser prescrito pelo neurologista, psiquiatra, neuropsiquiatria e ortopedista. Essa junta de especialistas, pode prescrever a equoterapia.

A equipe de Aquidauana conta com o fisioterapeuta Isaías, Pedagogas Quésia e Ana Cléia e a Psicóloga Adriana. A Pestalozzi de Aquidauana atende somente moradores da cidade.

Saiba onde conseguir mais informações sobre a equoterapia em Aquidauana



Para mais informações, basta procurar a Associação Pestalozzi, do município, que fica rua Oscar Trindade de Barros, 315, Da Serraria, Aquidauana, de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas.





Conheça um pouco mais sobre a equoterapia



A equoterapia ou terapia assistida por cavalos é um método terapêutico que utiliza o animal por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, na busca de promover o desenvolvimento de pessoas com deficiência ou alguma necessidade especial.

Esse é um modelo terapêutico que utiliza cavalos mansos, dóceis e bem treinados como estímulo para o desenvolvimento da mente e do corpo, servindo como complemento no tratamento tanto de adultos quanto de crianças.

Essa interação com o animal, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o manuseio final, proporcionam novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima. O atendimento equoterápico deve ter um componente de filantropia para que possa atender também pessoas de classes sociais menos favorecidas, num trabalho de eliminar a ideia de que o tratamento seja uma atividade elitizada.