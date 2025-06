Pedidos de refúgio no Brasil crescem 16% em 2024

Divulgação Acnur

O Brasil recebeu 68.159 pedidos de refúgio ao longo de 2024, o que representa um aumento de 16,3% em comparação ao ano anterior. Os dados fazem parte do relatório Refúgio em Números 2025, divulgado nesta sexta-feira (13) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base nas informações do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra).

A nacionalidade com o maior número de solicitantes foi a venezuelana, com 27.150 pedidos. Em seguida, vieram os cubanos (22.288), cujo número quase dobrou em relação a 2023, com um crescimento de 94,2%, e os angolanos (3.421). No total, o país recebeu solicitações de refúgio de pessoas vindas de 130 países diferentes.